Что мы делаем с ненужными вещами? Правильно, выкидываем или же слаживаем где-то подальше в шкаф с надеждой, что когда-то мы ее оденем. А можно дать вещи второй шанс. Вот фото сумок из джинса, которые сделанные своими руками.

В европейских странах уже давно практикуется handmade, в переводе это слово означает «ручная работа». Такие вещи уникальны и могут быть сделанные из любых подручных материалов.

Из джинса можно сделать такие модели сумок:

Клатчи или косметички;

Сумки через плечо;

Большие сумки;

Рюкзаки.

Главное, чтоб было стремление, а также фантазия.

Выкройки для сумок из джинсов

Прежде чем приступить к изготовлению подберите подходящую выкройку. Они могут быть как простые и сложные, все зависит от того сколько времени хотите на нее потратить.

Большие сумки

Выкройки для таких моделей могут быть как простыми, так и сложными. Что касается моделей, то от сумок напоминающих кошелку до сумок с множеством карманов или аксессуаров.

Миниатюрные

Здесь можно рассмотреть уйма вариантов выкроек. Популярным размером считается формат А4, подходящие для прогулок днем, а также вечером.

Рюкзаки

Рюкзак – модный тренд 2018 года. Есть такие выкройки, позволяющие сделать из обычных старых джинсов сумочку, трансформирующую в портфель и наоборот. Так сказать 2 в 1.

Шьем своими руками рюкзак – сумку из старых джинсов

Для пошива миниатюрного рюкзачка нам потребуется:

Джинсы;

Линейка;

Швейная машинка;

Шнурок;

Ткань.

Ход выполнения работ:

Шаг 1. От низа старых джинсов отмерьте нужную высоту будущего изделия и отрежьте. Вывернете его.

Шаг 2. Из другой части штанов делаем дно, предварительно измеряв размеры.

Шаг 3. Уже к вывернутому отрезу прикрепите булавками дно. Прострочите.

Шаг 4. Для получившегося мешка делаем подкладку для этого: замеряем мешок и делаем выкройку. Соединяем их друг с другом.

Шаг 5. Пристрачиваем получившуюся подкладку к основанию.

Шаг 6. Отмерьте от верха изделия 2 -3 см и прострочите. Там будет находиться шнурок.

Как сделать сумку из джинсов своими руками

Как говорилось раньше, для изготовления сумочки потребуются выкройки, их можно найти в интернете, сделать самим или если есть уже старая сумка, которая вам нравилась взять ее как выкройку.

Но если вы новичок, сделайте простой вариант. Для него потребуется не так много усилий:

Шаг 1. По готовым выкройкам вырезаем заготовки. Зная пропорции можно уменьшать или увеличивать размер, но если это ваша первая вещь, то лучше не рисковать и сделать все по выкройке.

Шаг 2. Соединяем дно со сторонами будущей сумки и сшиваем.

Шаг 3. Объединяем боковые стороны. Для этого ровно соединяем линии боковых деталей и прокладываем шов.

Шаг 4. Чтоб получить объёмную сумку. Прострачиваем угол сумки со стороны дна.

Шаг 5. Ручки. Они могут быть различными сделанные из старых поясов, украшенные различными стразами, вышивкой. В данном случае ручки шьем сами.

Для этого берем две полоски одинаковой длины, складываем их, заворачиваем края внутрь, прострачиваем. Пришиваем к сумочке.

С чем носится сумка из джинса

Носить такие рюкзаки и сумки можно с футболкой, шортами, кедами – это придаст образу брутальности.

Совет! Футболки должны быть однотонными, выполненные из: хлопка, льна, кружева.

Для создания женственного образа меняем кеды на босоножки, футболку на рубашку белого цвета. Летние платья гармонично смотрятся с рюкзаками, на которых есть вышивка, а длинные сарафаны – с сумками больших размеров.

Советы по шитью

Даже используя одну и ту же выкройку можно получить совершенно разные сумки. Это достигается благодаря различному декору, сделанного своими руками или купленного в магазине.

Используйте вставки с других материалов. Так с джинсом гармонично сочетается кожа или другие плотные ткани.

Независимо купленная или сшитая вручную, джинсовая сумка сочетается со всеми образами, дополнит гардероб, а также продемонстрирует вкус и знание трендов.

Фото сумки из джинсов своими руками



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