Одежда

Что мы делаем с ненужными вещами? Правильно, выкидываем или же слаживаем где-то подальше в шкаф с надеждой, что когда-то мы ее оденем. А можно дать вещи второй шанс. Вот фото сумок из джинса, которые сделанные своими руками.

В европейских странах уже давно практикуется handmade, в переводе это слово означает «ручная работа». Такие вещи уникальны и могут быть сделанные из любых подручных материалов.

Из джинса можно сделать такие модели сумок:

  • Клатчи или косметички;
  • Сумки через плечо;
  • Большие сумки;
  • Рюкзаки.

Главное, чтоб было стремление, а также фантазия.

Выкройки для сумок из джинсов

Прежде чем приступить к изготовлению подберите подходящую выкройку. Они могут быть как простые и сложные, все зависит от того сколько времени хотите на нее потратить.

Большие сумки

Выкройки для таких моделей могут быть как простыми, так и сложными. Что касается моделей, то от сумок напоминающих кошелку до сумок с множеством карманов или аксессуаров.

Миниатюрные

Здесь можно рассмотреть уйма вариантов выкроек. Популярным размером считается формат А4, подходящие для прогулок днем, а также вечером.

Рюкзаки

Рюкзак – модный тренд 2018 года. Есть такие выкройки, позволяющие сделать из обычных старых джинсов сумочку, трансформирующую в портфель и наоборот. Так сказать 2 в 1.

Шьем своими руками рюкзак – сумку из старых джинсов

Для пошива миниатюрного рюкзачка нам потребуется:

  • Джинсы;
  • Линейка;
  • Швейная машинка;
  • Шнурок;
  • Ткань.

Ход выполнения работ:

  • Шаг 1. От низа старых джинсов отмерьте нужную высоту будущего изделия и отрежьте. Вывернете его.
  • Шаг 2. Из другой части штанов делаем дно, предварительно измеряв размеры.
  • Шаг 3. Уже к вывернутому отрезу прикрепите булавками дно. Прострочите.
  • Шаг 4. Для получившегося мешка делаем подкладку для этого: замеряем мешок и делаем выкройку. Соединяем их друг с другом.
  • Шаг 5. Пристрачиваем получившуюся подкладку к основанию.
  • Шаг 6. Отмерьте от верха изделия 2 -3 см и прострочите. Там будет находиться шнурок.

Совет! Если есть желание сделать внешнюю отделку, то можно оставить подкладку на 4-5 см длиннее. После того как подкладка будет пришита к основанию заверните оставшуюся ткань наружу и прошейте.


Как сделать сумку из джинсов своими руками

Как говорилось раньше, для изготовления сумочки потребуются выкройки, их можно найти в интернете, сделать самим или если есть уже старая сумка, которая вам нравилась взять ее как выкройку.

Но если вы новичок, сделайте простой вариант. Для него потребуется не так много усилий:

  • Шаг 1. По готовым выкройкам вырезаем заготовки. Зная пропорции можно уменьшать или увеличивать размер, но если это ваша первая вещь, то лучше не рисковать и сделать все по выкройке.
  • Шаг 2. Соединяем дно со сторонами будущей сумки и сшиваем.
  • Шаг 3. Объединяем боковые стороны. Для этого ровно соединяем линии боковых деталей и прокладываем шов.
  • Шаг 4. Чтоб получить объёмную сумку. Прострачиваем угол сумки со стороны дна.
  • Шаг 5. Ручки. Они могут быть различными сделанные из старых поясов, украшенные различными стразами, вышивкой. В данном случае ручки шьем сами.

Для этого берем две полоски одинаковой длины, складываем их, заворачиваем края внутрь, прострачиваем. Пришиваем к сумочке.

С чем носится сумка из джинса

Носить такие рюкзаки и сумки можно с футболкой, шортами, кедами – это придаст образу брутальности.

Совет! Футболки должны быть однотонными, выполненные из: хлопка, льна, кружева.

Для создания женственного образа меняем кеды на босоножки, футболку на рубашку белого цвета. Летние платья гармонично смотрятся с рюкзаками, на которых есть вышивка, а длинные сарафаны – с сумками больших размеров.

Советы по шитью

Даже используя одну и ту же выкройку можно получить совершенно разные сумки. Это достигается благодаря различному декору, сделанного своими руками или купленного в магазине.


Используйте вставки с других материалов. Так с джинсом гармонично сочетается кожа или другие плотные ткани.

Независимо купленная или сшитая вручную, джинсовая сумка сочетается со всеми образами, дополнит гардероб, а также продемонстрирует вкус и знание трендов.

Фото сумки из джинсов своими руками

 


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Марья
Марья

Прикольная вещь с одной стороны, но не такая она уж и классная, если задуматься. К примеру, я больше люблю сумки с несколькими отделами, кармашками, чтобы все было можно раздельно положить. А так получается гамузня будет. ДА и без швейной машинки и хорошей строчки, надежно такую сумку не сшить (мое мнение, конечно). а если все-таки делать карманы и отделения, то это куча работы и не проще купить такую сумку. Мне кажется в ней есть смысл только для молодежи или тех, кто жетско экономит..

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